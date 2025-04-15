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Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Днепр
(адрес не указан)
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
235.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,63
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
237.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
Экономия при брони:
-0,27 грн
26,55
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
241.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,84
Экономия при брони:
-0,14 грн
26,70
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
241.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79
Экономия при брони:
-0,01 грн
26,78
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
242.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,81
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
364.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
378.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,70
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
379.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
Экономия при брони:
-0,05 грн
26,77
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
380.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,55
Экономия при брони:
-0,17 грн
26,38
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
383.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,54
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
387.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,83
Экономия при брони:
-0,09 грн
26,74
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радужная, 25
387.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,52
Экономия при брони:
-0,13 грн
26,39
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
387.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,46
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
392.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,83
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Львовская, 22
398.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
410.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,70
грн
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Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
410.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,84
Экономия при брони:
-0,13 грн
26,71
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
410.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,72
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
444.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,77
Экономия при брони:
-0,33 грн
26,44
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
467.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,68
грн
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