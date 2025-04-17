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Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Чернигов
(адрес не указан)
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
121.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,70
Экономия при брони:
-0,25 грн
26,45
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,69
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
122.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,78
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Киев, ул. Радужная, 25
123.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,71
Экономия при брони:
-0,09 грн
26,62
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
129.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,83
Экономия при брони:
-0,40 грн
26,43
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
129.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,69
Экономия при брони:
-0,29 грн
26,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
130.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
грн
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Йод
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
130.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,59
Экономия при брони:
-0,01 грн
26,58
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
132.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,81
Экономия при брони:
-0,25 грн
26,56
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Киев, ул. Львовская, 22
132.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,81
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Коростень, ул. Сосновского, 29
193.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,83
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Коростень, ул. Шевченко, 78
195.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,46
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
227.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,71
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
230.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,72
Экономия при брони:
-0,31 грн
26,41
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
231.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,71
Экономия при брони:
-0,16 грн
26,55
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
232.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,77
Экономия при брони:
-0,42 грн
26,35
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
235.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,62
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 57 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
237.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,84
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
252.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
грн
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