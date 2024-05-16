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Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазуре 40 г, №1 - Харьков (882740) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (11)
22,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (8)
23,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (11)
23,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (12)
22,91 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (5)
23,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
23,16 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (13)
22,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (10)
22,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (12)
23,04 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (8)
22,88 грн
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (6)
23,06 грн
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (12)
23,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (10)
22,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (3)
22,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
23,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (12)
23,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (10)
23,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (50)
23,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (91)
23,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (48)
22,94 грн