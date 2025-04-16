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Зубная паста Аквафреш сплаш (Aquafresh Splash Toothpaste)
Зубная паста Аквафреш сплаш (Aquafresh Splash Toothpaste)
Кривой Рог
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Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
49.0 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,80
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
49.1 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,55
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Мира, 12-Б
112.3 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
76,83
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
121.8 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
87,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
83,00
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
137.7 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
76,49
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
138.3 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,33
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
145.3 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,72
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
146.9 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,76
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Белики, ул. Пристанционная, 1-В
163.7 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
76,79
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
196.1 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,57
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 2-В
235.7 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,19
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, перек. Владимирский / Садовая, 54/2-Б
236.5 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,39
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
252.4 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
76,76
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 23
252.5 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,23
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
257.0 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,09
грн
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Открыто
Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
262.0 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,39
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Златополь, м-н 1/2, 48
266.0 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
72,13
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 34
267.5 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
76,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
290.8 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
76,57
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
308.1 км
Зубная паста Aquafresh Splash детская 50 мл №1
GSK Consumer Healthcare Levice
76,65
грн
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