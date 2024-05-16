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Rilastil Xerolact PB липидный бальзам восстанавливающий 400 мл - Львов (868742) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
502,52
Экономия: -22,60 грн
479,92 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
572,48 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
667,16
Экономия: -43,24 грн
623,92 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
841,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2)
532,74
Экономия: -21,62 грн
511,12 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (4)
841,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (4)
841,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-А
Всего: упаковка (1)
841,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (2)
531,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
878,71 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, ул. 600-летия, 17
Всего: упаковка (2)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, ул. Оводова Николая, 51
Всего: упаковка (2)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 50
Всего: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 57 мин
Буча, ул. Киево-Мироцкая, 104-Д
Всего: упаковка (1)
841,00 грн