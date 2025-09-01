Киев
Калия йодид (Kalium iodide)
Калия йодид (Kalium iodide)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Стуса Василия, 19
64.1 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
33,28
Экономия при брони:
-6,68 грн
26,60
грн
Забронировать
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
329.3 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
44,50
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
813.3 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
48,64
Экономия при брони:
-1,72 грн
46,92
грн
Забронировать
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
161.6 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
