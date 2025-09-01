Киев
Калия йодид (Kalium iodide)
Калия йодид (Kalium iodide)
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
44,50
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
389.9 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
48,64
-1,72 грн
46,92
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шептицкий, ул. Стуса Василия, 19
444.8 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
33,28
-6,68 грн
26,60
грн
Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
324.3 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
