Киев
Калия йодид (Kalium iodide)

Калия йодид (Kalium iodide)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
44,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
389.9 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
48,64
Экономия при брони: -1,72 грн
46,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шептицкий, ул. Стуса Василия, 19
444.8 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
33,28
Экономия при брони: -6,68 грн
26,60 грн
Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
324.3 км
Калия йодид порошок для орального раствора 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
ГлавнаяКорзинаИзбранное