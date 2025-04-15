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Жабий камень бальзам биоактивный с окопником (Frog stone balsam bioactive with comfrey)
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником (Frog stone balsam bioactive with comfrey)
Львов
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Доступно в 62 аптеках в Львов
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Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Федьковича, 10
1.1 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
1.1 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Князя Романа, 11
1.3 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:30
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
1.3 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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