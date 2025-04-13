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Жабий камень бальзам биоактивный с окопником (Frog stone balsam bioactive with comfrey)
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником (Frog stone balsam bioactive with comfrey)
Киев
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Доступно в 290 аптеках в Киев
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Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
72,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
72,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24-А
8.4 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
72,00
грн
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1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
10.6 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
72,00
грн
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В городах рядом
Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
20.7 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
30.9 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Семиполки, шоссе Остерское, 32
42.2 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Шевченко, 11
103.1 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
126.3 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 07:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
138.6 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 48 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
155.6 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
155.6 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
156.0 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 48 мин
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
157.2 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
158.0 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142
159.5 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 48 мин
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
161.0 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 07:00
Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
166.6 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Калинополь, ул. Соборная, 36
170.2 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
172.0 км
Жабий камень бальзам биоактивный с окопником 50 мл №1
Илан Фарм
63,75
грн
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