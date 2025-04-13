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Бодяга гель с экстрактами целебных растений (Bodyaga gel with extracts of healing plants)
Бодяга гель с экстрактами целебных растений (Bodyaga gel with extracts of healing plants)
Киев
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Доступно в 3 аптеках в Киев
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
63,00
грн
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Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
63,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
63,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
5.7 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
63,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
7.2 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
63,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иваниса Василия, 3
8.2 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
63,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
75,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
75,00
грн
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В городах рядом
Вета
Открыто
Закроется в 15:00
Бровары, ул. Билана Александра, 5
16.8 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
55,80
грн
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Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
20.7 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
55,80
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
75,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
30.9 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
60,00
грн
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1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Барышевка, ул. Центральная, 26
58.1 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
63,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Канев, ул. Шевченко, 11
103.1 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
60,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 16:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
126.3 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
60,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
138.6 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
60,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
155.6 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
60,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
155.6 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
60,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
156.0 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
60,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
157.2 км
Бодяга гель с экстрактами целебных растений 100 мл №1
Илан Фарм
60,00
грн
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