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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №10 - Киев (97985) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: таблетки диспергируемые (6)
398,99
Экономия: -102,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: таблетки диспергируемые (6)
398,99
Экономия: -102,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: таблетки диспергируемые (1)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: таблетки диспергируемые (6)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 46/48-В
Всего: таблетки диспергируемые (4)
384,99
Экономия: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 19
Всего: таблетки диспергируемые (7)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: таблетки диспергируемые (1)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ивашкевича Ярослава, 4
Всего: таблетки диспергируемые (3)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
Всего: таблетки диспергируемые (6)
411,99
Экономия: -115,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 45
Всего: таблетки диспергируемые (3)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 16-А
Всего: таблетки диспергируемые (3)
404,99
Экономия: -108,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
Всего: таблетки диспергируемые (1)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 5
Всего: таблетки диспергируемые (1)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: таблетки диспергируемые (1)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
Всего: таблетки диспергируемые (6)
373,99
Экономия: -77,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Всего: таблетки диспергируемые (3)
333,99
Экономия: -37,13 грн
296,86 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: таблетки диспергируемые (1)
206,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Погребы, ул. Погребской путь, 39
Всего: таблетки диспергируемые (7)
427,99
Экономия: -131,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Вишневое, ул. Святоюрьевская, 14
Всего: таблетки диспергируемые (6)
387,99
Экономия: -91,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Одесская, 70-А
Всего: таблетки диспергируемые (6)
373,99
Экономия: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 150
Всего: таблетки диспергируемые (7)
398,99
Экономия: -102,13 грн
296,86 грн