Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №10 - Киев (97985) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 17 аптеках
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Киев, ул. Крещатик, 21
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Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
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Киев, ул. Ольжича Олега, 3
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Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
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Киев, ул. Лагерная, 46/48-В
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Киев, просп. Гузара Любомира, 28
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Киев, ул. Ивашкевича Ярослава, 4
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Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
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Киев, ул. Вышгородская, 45
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Киев, ул. Ахматовой Анны, 16-А
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Киев, просп. Бажана Николая, 10
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Киев, ул. Симиренко, 5
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Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
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Всего: таблетки диспергируемые (6)
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Киев, бульв. Руденко Николая, 14
Аптека бам
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Всего: таблетки диспергируемые (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
В других городах:
Альго-фарм
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Всего: таблетки диспергируемые (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
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Всего: таблетки диспергируемые (7)
Открыто Закроется в 21:00
Погребы, ул. Погребской путь, 39
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Вишневое, ул. Святоюрьевская, 14
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Всего: таблетки диспергируемые (6)
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Крюковщина, ул. Одесская, 70-А
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Всего: таблетки диспергируемые (7)
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Бровары, ул. Киевская, 150