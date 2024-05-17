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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг блистер, №20 - Запорожье (441810) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки диспергируемые (6)
231,33
Экономия: -9,83 грн
221,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: таблетки диспергируемые (10)
201,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Всего: таблетки диспергируемые (14)
214,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: таблетки диспергируемые (10)
223,28
Экономия: -25,64 грн
197,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: таблетки диспергируемые (6)
211,14
Экономия: -14,88 грн
196,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: блистер (5)
193,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 92
Всего: упаковка (1)
193,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: таблетки диспергируемые (6)
223,44
Экономия: -29,04 грн
194,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Градижск, ул. Киевская, 47
Всего: блистер (2)
174,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: таблетки диспергируемые (2)
244,35
Экономия: -22,12 грн
222,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: таблетки диспергируемые (4)
214,32
Экономия: -19,92 грн
194,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: таблетки диспергируемые (8)
222,49
Экономия: -12,60 грн
209,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д
Всего: блистер (2)
193,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 80
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
Всего: таблетки диспергируемые (10)
224,32
Экономия: -29,92 грн
194,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Заводское, ул. Европейская, 22
Всего: блистер (2)
201,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
207,54
Экономия: -13,14 грн
194,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: таблетки диспергируемые (2)
224,47
Экономия: -20,35 грн
204,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
216,97
Экономия: -11,57 грн
205,40 грн