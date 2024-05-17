Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг блистер, №20 - Одесса (441810) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
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Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Аптека enter
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Одесса, ул. Гагаринское Плато, 5-Б
Аптека акс социальная
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Всего: таблетки диспергируемые (4)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (2)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
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Всего: упаковка (1)
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Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
В других городах:
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Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
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Всего: таблетки диспергируемые (10)
Открыто Закроется в 16:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
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Всего: блистер (1)
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Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
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Арциз, ул. Добровольского, 1
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Николаев, ул. Большая Морская, 21
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Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
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Килия, ул. Гагаринская, 84
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Подольск, просп. Победы, 30/47
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Всего: блистер (5)
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Саврань, ул. Суворова, 2-А
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
Аптека шар@
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Всего: таблетки диспергируемые (10)
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Аптека копейка
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Всего: таблетки диспергируемые (4)
Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Мед-сервис
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Всего: таблетки диспергируемые (14)
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Аптека низких цен
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Всего: таблетки диспергируемые (8)
Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (2)
Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д