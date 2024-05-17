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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг блистер, №20 - Одесса (441810) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: таблетки диспергируемые (4)
200,40 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Гагаринское Плато, 5-Б
Всего: таблетки диспергируемые (10)
220,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: таблетки диспергируемые (4)
228,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: блистер (2)
193,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
221,04
Экономия: -15,64 грн
205,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: таблетки диспергируемые (2)
224,47
Экономия: -20,35 грн
204,12 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 16:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
Всего: таблетки диспергируемые (10)
224,32
Экономия: -29,92 грн
194,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Арциз, ул. Добровольского, 1
Всего: блистер (2)
193,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (1)
204,76
Экономия: -6,33 грн
198,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Килия, ул. Гагаринская, 84
Всего: упаковка (1)
183,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: блистер (2)
192,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
Всего: блистер (5)
192,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
Всего: блистер (1)
193,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: таблетки диспергируемые (10)
223,28
Экономия: -25,64 грн
197,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: таблетки диспергируемые (4)
214,32
Экономия: -19,92 грн
194,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Всего: таблетки диспергируемые (14)
214,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: таблетки диспергируемые (8)
224,58
Экономия: -14,69 грн
209,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д
Всего: блистер (2)
193,24 грн