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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг блистер, №20 - Львов (441810) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (2)
208,53
Экономия: -0,38 грн
208,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Козова, ул. Зеленая, 19
Всего: таблетки диспергируемые (10)
188,54
Экономия: -0,66 грн
187,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брошнив-Осада, ул. 22-го Января, 94-А
Всего: таблетки диспергируемые (6)
207,72
Экономия: -2,41 грн
205,31 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 14
Всего: упаковка (1)
192,40 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 112-А
Всего: блистер (3)
193,23 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: таблетки диспергируемые (10)
216,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городенка, ул. Шевченко Тараса, 84
Всего: упаковка (1)
184,26 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: таблетки диспергируемые (8)
248,99
Экономия: -52,57 грн
196,42 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Куты, пл. Шевченко Тараса, 8
Всего: таблетки диспергируемые (4)
207,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Антонины, пл. Графская, 8
Всего: таблетки диспергируемые (4)
289,99
Экономия: -93,57 грн
196,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. 30 лет Победы, 2/5
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
Всего: таблетки диспергируемые (2)
212,00
Экономия: -6,36 грн
205,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: таблетки диспергируемые (2)
212,83
Экономия: -12,73 грн
200,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: блистер (2)
192,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
Всего: блистер (5)
192,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (1)
204,76
Экономия: -6,33 грн
198,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 80
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д
Всего: блистер (2)
193,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: таблетки диспергируемые (8)
224,58
Экономия: -14,69 грн
209,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
211,88
Экономия: -17,48 грн
194,40 грн