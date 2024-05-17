Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг блистер, №20 - Львов (441810) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найденоВ других городах:
Семейная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Здорова родина
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Всего: таблетки диспергируемые (10)
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Козова, ул. Зеленая, 19
Здорова родина
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Всего: таблетки диспергируемые (6)
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Брошнив-Осада, ул. 22-го Января, 94-А
Семейная аптека
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Тлумач, ул. Макуха, 14
Аптека твоей родини
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Всего: блистер (3)
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Подволочиск, ул. Галицкого, 112-А
Аптека
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Всего: таблетки диспергируемые (10)
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Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Городенка, ул. Шевченко Тараса, 84
Аптека
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Всего: таблетки диспергируемые (8)
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Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Семейная аптека
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Всего: таблетки диспергируемые (4)
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Куты, пл. Шевченко Тараса, 8
Подорожник
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Всего: таблетки диспергируемые (4)
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Антонины, пл. Графская, 8
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. 30 лет Победы, 2/5
Авк фарм
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Всего: таблетки диспергируемые (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
Аптека низких цен
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Всего: таблетки диспергируемые (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 80
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д
Аптека низких цен
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Всего: таблетки диспергируемые (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Драбов, ул. Центральная, 26