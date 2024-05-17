К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Рогатин, пл. Роксоланы, 28 Всего: упаковка (2) 208,53 Экономия: -0,38 грн 208,15 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Козова, ул. Зеленая, 19 Всего: таблетки диспергируемые (10) 188,54 Экономия: -0,66 грн 187,88 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Брошнив-Осада, ул. 22-го Января, 94-А Всего: таблетки диспергируемые (6) 207,72 Экономия: -2,41 грн 205,31 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тлумач, ул. Макуха, 14 Всего: упаковка (1) 192,40 грн Забронировать

Аптека твоей родини Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Подволочиск, ул. Галицкого, 112-А Всего: блистер (3) 193,23 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Токи, ул. Шевченко Тараса, 46 Всего: таблетки диспергируемые (10) 216,60 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Городенка, ул. Шевченко Тараса, 84 Всего: упаковка (1) 184,26 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Теофиполь, пл. Кооперативная, 6 Всего: таблетки диспергируемые (8) 248,99 Экономия: -52,57 грн 196,42 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Куты, пл. Шевченко Тараса, 8 Всего: таблетки диспергируемые (4) 207,83 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Антонины, пл. Графская, 8 Всего: таблетки диспергируемые (4) 289,99 Экономия: -93,57 грн 196,42 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменец-Подольский, ул. 30 лет Победы, 2/5 Всего: блистер (1) 193,24 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А Всего: таблетки диспергируемые (2) 212,00 Экономия: -6,36 грн 205,64 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В Всего: таблетки диспергируемые (2) 212,83 Экономия: -12,73 грн 200,10 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Подольск, просп. Победы, 30/47 Всего: блистер (2) 192,24 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Саврань, ул. Суворова, 2-А Всего: блистер (5) 192,24 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б Всего: упаковка (1) 204,76 Экономия: -6,33 грн 198,43 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Смела, ул. Независимости, 80 Всего: блистер (1) 193,24 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д Всего: блистер (2) 193,24 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Смела, ул. 40 лет Победы, 6 Всего: таблетки диспергируемые (8) 224,58 Экономия: -14,69 грн 209,89 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Драбов, ул. Центральная, 26 Всего: упаковка (1) 211,88 Экономия: -17,48 грн 194,40 грн Забронировать