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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг блистер, №20 - Киев (441810) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
211,88
Экономия: -19,64 грн
192,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Независимости, 80
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д
Всего: блистер (2)
193,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: таблетки диспергируемые (8)
224,58
Экономия: -14,69 грн
209,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: таблетки диспергируемые (4)
213,65
Экономия: -22,98 грн
190,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Заводское, ул. Европейская, 22
Всего: блистер (2)
201,86 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
Всего: таблетки диспергируемые (2)
212,00
Экономия: -6,36 грн
205,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Градижск, ул. Киевская, 47
Всего: блистер (2)
174,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
Всего: блистер (5)
192,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Антонины, пл. Графская, 8
Всего: таблетки диспергируемые (4)
289,99
Экономия: -93,57 грн
196,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Свесса, ул. Софиевская, 4
Всего: блистер (5)
193,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (1)
204,76
Экономия: -11,09 грн
193,67 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: таблетки диспергируемые (8)
248,99
Экономия: -52,57 грн
196,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: блистер (2)
192,24 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: таблетки диспергируемые (10)
216,60 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 112-А
Всего: блистер (3)
193,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. 30 лет Победы, 2/5
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 92
Всего: упаковка (1)
193,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Козова, ул. Зеленая, 19
Всего: таблетки диспергируемые (10)
189,17
Экономия: -2,88 грн
186,29 грн