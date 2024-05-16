Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг блистер, №20 - Киев (441810) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найденоВ других городах:
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Всего: упаковка (1)
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Драбов, ул. Центральная, 26
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Смела, ул. Независимости, 80
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Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д
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Смела, ул. 40 лет Победы, 6
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Каменка, ул. Защитников Украины, 43
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Заводское, ул. Европейская, 22
Авк фарм
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Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
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Градижск, ул. Киевская, 47
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Всего: блистер (5)
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Саврань, ул. Суворова, 2-А
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Антонины, пл. Графская, 8
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Свесса, ул. Софиевская, 4
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Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
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Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
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Подольск, просп. Победы, 30/47
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Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
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Подволочиск, ул. Галицкого, 112-А
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Каменец-Подольский, ул. 30 лет Победы, 2/5
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Красноград, ул. Полтавская, 92
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