К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Драбов, ул. Центральная, 26 Всего: упаковка (1) 211,88 Экономия: -19,64 грн 192,24 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Смела, ул. Независимости, 80 Всего: блистер (1) 193,24 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д Всего: блистер (2) 193,24 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Смела, ул. 40 лет Победы, 6 Всего: таблетки диспергируемые (8) 224,58 Экономия: -14,69 грн 209,89 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Каменка, ул. Защитников Украины, 43 Всего: таблетки диспергируемые (4) 213,65 Экономия: -22,98 грн 190,67 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Заводское, ул. Европейская, 22 Всего: блистер (2) 201,86 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А Всего: таблетки диспергируемые (2) 212,00 Экономия: -6,36 грн 205,64 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Градижск, ул. Киевская, 47 Всего: блистер (2) 174,01 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Саврань, ул. Суворова, 2-А Всего: блистер (5) 192,24 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Антонины, пл. Графская, 8 Всего: таблетки диспергируемые (4) 289,99 Экономия: -93,57 грн 196,42 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Свесса, ул. Софиевская, 4 Всего: блистер (5) 193,24 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б Всего: упаковка (1) 204,76 Экономия: -11,09 грн 193,67 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Теофиполь, пл. Кооперативная, 6 Всего: таблетки диспергируемые (8) 248,99 Экономия: -52,57 грн 196,42 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Подольск, просп. Победы, 30/47 Всего: блистер (2) 192,24 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Токи, ул. Шевченко Тараса, 46 Всего: таблетки диспергируемые (10) 216,60 грн Забронировать

Аптека твоей родини Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Подволочиск, ул. Галицкого, 112-А Всего: блистер (3) 193,23 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Каменец-Подольский, ул. 30 лет Победы, 2/5 Всего: блистер (1) 193,24 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Красноград, ул. Полтавская, 92 Всего: упаковка (1) 193,24 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Николаев, ул. Большая Морская, 21 Всего: блистер (1) 193,24 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Козова, ул. Зеленая, 19 Всего: таблетки диспергируемые (10) 189,17 Экономия: -2,88 грн 186,29 грн Забронировать