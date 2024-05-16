Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг блистер, №20 - Харьков (441810) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Харьков, просп. Победы, 70-Е
В других городах:
Магнолия
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Харьков, просп. Александровский, 103/41
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Красноград, ул. Полтавская, 92
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Павлоград, ул. Центральная, 21/51
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Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
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Заводское, ул. Европейская, 22
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Градижск, ул. Киевская, 47
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
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Свесса, ул. Софиевская, 4
Мед-сервис
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Марганец, ул. Лермонтова, 27
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Драбов, ул. Центральная, 26
Мед-сервис
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Всего: таблетки диспергируемые (14)
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Никополь, просп. Трубников, 25-А
Аптека шар@
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Всего: таблетки диспергируемые (10)
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Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Аптека копейка
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Каменка, ул. Защитников Украины, 43
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Всего: блистер (2)
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Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д
Аптека низких цен
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Всего: таблетки диспергируемые (8)
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Смела, ул. 40 лет Победы, 6
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Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 80
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Всего: блистер (1)
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Николаев, ул. Большая Морская, 21
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Саврань, ул. Суворова, 2-А
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Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
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Всего: таблетки диспергируемые (10)
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Очаков, ул. Спасская, 18-А