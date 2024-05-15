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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (441810) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: таблетки диспергируемые (6)
217,04
Экономия: -20,78 грн
196,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: блистер (5)
193,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки диспергируемые (6)
235,76
Экономия: -14,26 грн
221,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: таблетки диспергируемые (10)
201,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 92
Всего: упаковка (1)
193,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Всего: таблетки диспергируемые (14)
214,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: таблетки диспергируемые (10)
226,83
Экономия: -29,19 грн
197,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Градижск, ул. Киевская, 47
Всего: блистер (2)
174,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: таблетки диспергируемые (2)
245,04
Экономия: -22,81 грн
222,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: таблетки диспергируемые (4)
216,57
Экономия: -25,90 грн
190,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: таблетки диспергируемые (8)
224,73
Экономия: -14,84 грн
209,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 1-Д
Всего: блистер (2)
193,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Независимости, 80
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Заводское, ул. Европейская, 22
Всего: блистер (2)
201,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
211,16
Экономия: -18,92 грн
192,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
Всего: блистер (1)
193,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 16:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
Всего: таблетки диспергируемые (10)
229,52
Экономия: -22,16 грн
207,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (1)
207,00
Экономия: -13,33 грн
193,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
Всего: блистер (5)
192,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: таблетки диспергируемые (2)
224,36
Экономия: -16,82 грн
207,54 грн