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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Одесса (438652) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: таблетки диспергируемые (7)
357,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: блистер (4)
316,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (3)
354,30
Экономия: -46,60 грн
307,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: блистер (2)
315,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: блистер (2)
297,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: блистер (1)
288,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: таблетки диспергируемые (4)
362,85
Экономия: -49,25 грн
313,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: таблетки диспергируемые (2)
376,87
Экономия: -66,29 грн
310,58 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: блистер (2)
307,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
315,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1), блистер (3)
358,10
Экономия: -50,40 грн
307,70 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: таблетки диспергируемые (2)
331,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: блистер (1)
288,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: блистер (3)
298,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
347,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: блистер (3)
297,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: таблетки диспергируемые (6)
292,90
Экономия: -56,61 грн
236,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: блистер (1)
315,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: блистер (3)
327,30
Экономия: -19,60 грн
307,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: таблетки диспергируемые (8)
306,60 грн