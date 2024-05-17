Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Одесса (438652) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 24 аптеках
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Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
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Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
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Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Аптека копейка
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Всего: таблетки диспергируемые (6)
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Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
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Всего: блистер (1)
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Одесса, ул. Космонавтов, 15
Аптека доброго дня
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Всего: блистер (3)
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Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Аптека акс социальная
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