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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Львов (438652) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки диспергируемые (4)
330,01
Экономия: -2,40 грн
327,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки диспергируемые (2)
267,35
Экономия: -13,12 грн
254,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: блистер (5)
298,49 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: таблетки диспергируемые (12)
309,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: блистер (1)
296,39 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: блистер (5)
325,50
Экономия: -17,80 грн
307,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: таблетки диспергируемые (2)
369,66
Экономия: -36,43 грн
333,23 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: блистер (1)
328,30
Экономия: -20,60 грн
307,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: блистер (2)
298,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: блистер (1)
314,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: блистер (2)
351,20
Экономия: -43,50 грн
307,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: таблетки диспергируемые (8)
370,43
Экономия: -52,83 грн
317,60 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: блистер (4)
298,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 55
Всего: упаковка (1)
293,27 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 57
Всего: блистер (6)
328,30
Экономия: -2,50 грн
325,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: таблетки диспергируемые (2)
316,51
Экономия: -1,18 грн
315,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
Всего: блистер (2)
298,48 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
Всего: таблетки диспергируемые (6)
355,67 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Грушевского Михаила, 41
Всего: блистер (5)
326,00
Экономия: -18,30 грн
307,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: таблетки диспергируемые (2)
321,48
Экономия: -4,46 грн
317,02 грн