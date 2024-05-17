Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Львов (438652) Лекарственный препарат - Цены
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Львов, ул. Довженко Александра, 2
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Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
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Каменка-Бугская, ул. Независимости, 55
1 социальна аптека
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Каменка-Бугская, ул. Независимости, 57
Здорова родина
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Бажаемо здоровья
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
Пульс
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
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Жидачов, ул. Грушевского Михаила, 41
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Новый Калинов, пл. Авиации, 1