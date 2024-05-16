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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Киев (438652) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: блистер (2)
355,60
Экономия: -48,00 грн
307,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: блистер (1)
307,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: блистер (1)
351,90
Экономия: -44,30 грн
307,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: блистер (5)
355,60
Экономия: -48,00 грн
307,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: блистер (6)
355,60
Экономия: -48,00 грн
307,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: блистер (2)
286,54 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
Всего: блистер (4)
358,10
Экономия: -50,50 грн
307,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: блистер (1)
326,40
Экономия: -18,80 грн
307,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: таблетки диспергируемые (2)
358,18
Экономия: -41,78 грн
316,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: блистер (4)
355,60
Экономия: -48,00 грн
307,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: блистер (3)
325,80 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
351,25
Экономия: -32,20 грн
319,05 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 115
Всего: блистер (1)
328,60
Экономия: -21,00 грн
307,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: блистер (4)
355,60
Экономия: -48,00 грн
307,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: блистер (4)
298,49 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Антоновича, 165-А
Всего: блистер (6)
355,60
Экономия: -48,00 грн
307,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: блистер (1)
316,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: блистер (2)
328,30
Экономия: -2,50 грн
325,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: таблетки диспергируемые (6)
372,80
Экономия: -61,15 грн
311,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: таблетки диспергируемые (4)
372,13
Экономия: -28,35 грн
343,78 грн