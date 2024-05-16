Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Харьков (438652) Лекарственный препарат - Цены
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Всего: таблетки диспергируемые (8)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 306
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Дергачи, ул. Вокзальная, 70
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Васищево, ул. Орешкова, 49-А
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Слатино, ул. Калиновая, 24-В
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Валки, ул. Харьковская, 11
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Слобожанское, ул. Дружбы, 1
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Первомайский, ул. Единства, 7
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Всего: упаковка (1), блистер (4)
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Первомайский, м-н 3-й, 39