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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Харьков (438652) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: блистер (2)
307,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: блистер (3)
322,60
Экономия: -15,00 грн
307,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: блистер (1)
325,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: таблетки диспергируемые (4)
331,05
Экономия: -31,02 грн
300,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: блистер (2)
315,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
361,45 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: блистер (2)
297,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: таблетки диспергируемые (2)
269,49 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: блистер (1)
328,30
Экономия: -2,50 грн
325,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: таблетки диспергируемые (4)
336,38
Экономия: -22,98 грн
313,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: блистер (2)
351,20
Экономия: -43,60 грн
307,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: блистер (4)
325,80 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: таблетки диспергируемые (2)
320,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: таблетки диспергируемые (8)
374,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
Всего: таблетки диспергируемые (8)
337,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: блистер (2)
297,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Васищево, ул. Орешкова, 49-А
Всего: упаковка (1)
352,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Слатино, ул. Калиновая, 24-В
Всего: упаковка (1)
358,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Борки, пл. 223-й Стрелковой Дивизии, 2
Всего: упаковка (1)
357,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Всего: блистер (1)
271,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 1
Всего: блистер (6)
298,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, ул. Единства, 7
Всего: упаковка (1)
334,71 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 3-й, 39
Всего: упаковка (1), блистер (4)
327,30
Экономия: -1,50 грн
325,80 грн