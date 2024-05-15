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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Днепр (Днепропетровск) (438652) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: блистер (3)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: блистер (2)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: блистер (5)
357,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж
Всего: блистер (2)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: блистер (1)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: блистер (4)
357,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 16-Б
Всего: блистер (4)
325,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: блистер (3)
357,10
Экономия: -49,50 грн
307,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: блистер (5)
310,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: таблетки диспергируемые (2)
369,65
Экономия: -56,73 грн
312,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 37
Всего: блистер (4)
298,48 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: блистер (1)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: блистер (1)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (1), блистер (1)
325,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Центральная, 2
Всего: упаковка (2), блистер (5)
327,30
Экономия: -19,70 грн
307,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Александровка, ул. Центральная, 2-Г
Всего: блистер (4)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Всего: упаковка (1), блистер (2)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 24/30
Всего: блистер (6)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Белой Зины, 2
Всего: блистер (6)
327,30
Экономия: -1,40 грн
325,90 грн