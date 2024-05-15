Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Днепр (Днепропетровск) (438652) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Всего: блистер (3)
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Днепр, ул. Ближняя, 31
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Всего: блистер (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
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Всего: блистер (5)
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Днепр, ул. Короленко, 3-Б
1 социальна аптека
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Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Аптека24
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Днепр, бульв. Славы, 40
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Днепр, ул. Паршина, 16-Б
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Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
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Днепр, ул. Столетова, 1
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Днепр, просп. Героев, 30-Д
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Днепр, просп. Героев, 37
1 социальна аптека
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Всего: блистер (1)
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Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Роторная, 21
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Всего: упаковка (1), блистер (1)
Открыто Закроется в 19:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2), блистер (5)
Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Центральная, 2
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: блистер (4)
Открыто Закроется в 20:00
Александровка, ул. Центральная, 2-Г
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1), блистер (2)
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 84
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Всего: блистер (6)
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 24/30
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: блистер (6)
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Белой Зины, 2