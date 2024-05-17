Амоксиклав® 2x таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Львов (100098) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 256 аптеках
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Пульс
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Львов, просп. Свободы, 5
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (5)
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Львов, ул. Госпитальная, 8
D.s.
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Всего: упаковка (1)
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Львов, ул. Городоцкая, 3
Аптека бам
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Львов, ул. Городоцкая, 82
Подорожник
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Львов, просп. Свободы, 49
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Львов, просп. Свободы, 49
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
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