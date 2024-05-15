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Амоксиклав® 2x таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Днепр (Днепропетровск) (100098) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6), блистер (1)
369,43
Экономия: -64,28 грн
305,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (16)
362,09
Экономия: -56,94 грн
305,15 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (4)
333,20
Экономия: -15,80 грн
317,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (3), блистер (1)
363,50
Экономия: -46,10 грн
317,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
333,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
329,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
349,99
Экономия: -36,13 грн
313,86 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), блистер (1)
333,20
Экономия: -15,80 грн
317,40 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), блистер (1)
333,20
Экономия: -15,80 грн
317,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (6)
363,50
Экономия: -46,10 грн
317,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3), блистер (1)
333,20
Экономия: -15,80 грн
317,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
350,84
Экономия: -52,93 грн
297,91 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
331,90
Экономия: -14,50 грн
317,40 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5)
363,71
Экономия: -62,63 грн
301,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
388,50
Экономия: -83,22 грн
305,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
339,99
Экономия: -26,13 грн
313,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
333,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
292,43 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
333,20
Экономия: -15,80 грн
317,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), блистер (1)
370,14
Экономия: -72,23 грн
297,91 грн