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Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготовления 20 мл суспензии, №1 - Днепр (Днепропетровск) (188780) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
312,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
312,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
312,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
338,99
Экономия: -43,79 грн
295,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
312,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
312,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
312,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
356,11
Экономия: -62,08 грн
294,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
312,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
312,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
312,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
312,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
312,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
312,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
312,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
312,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
312,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
312,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
312,60 грн