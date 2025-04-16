Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
237,38
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
201,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,54
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
201,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
199,83
Экономия при брони: -9,02 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
201,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
222,72
Экономия при брони: -15,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
4.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
204,19
Экономия при брони: -13,59 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
201,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Полякова / Волшебная, 1/163
5.0 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
200,83
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Воронина, 19
5.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
238,78
Экономия при брони: -12,19 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
6.6 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
227,28
Экономия при брони: -21,83 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
212,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
8.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
229,85
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
230,61
Экономия при брони: -21,26 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
8.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
201,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
231,00
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
226,11
Экономия при брони: -27,06 грн