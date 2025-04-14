Одесса (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
225,12
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
223,26
Экономия при брони: -8,99 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
240,20
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
222,87
Экономия при брони: -8,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
236,75
Экономия при брони: -8,56 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
250,84
Экономия при брони: -12,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
226,65
Экономия при брони: -11,54 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
224,95
Экономия при брони: -19,97 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
240,20
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
223,50
Экономия при брони: -7,82 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
226,39
Экономия при брони: -13,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
240,20
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
228,49
Экономия при брони: -23,32 грн