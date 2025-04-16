Николаев (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
223,45
Экономия при брони: -19,79 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
231,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
228,04
Экономия при брони: -29,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
240,20
Экономия при брони: -41,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
228,19
Экономия при брони: -24,39 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
230,76
Экономия при брони: -32,32 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
231,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
235,10
Экономия при брони: -36,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
240,20
Экономия при брони: -41,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
229,90
Экономия при брони: -20,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
228,21
Экономия при брони: -28,56 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
224,47
Экономия при брони: -14,64 грн