Львов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Львов
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
232,97
Экономия при брони: -12,88 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
240,20
Экономия при брони: -39,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
240,20
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
235,10
Экономия при брони: -34,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
235,10
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
231,91
Экономия при брони: -12,32 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
240,20
Экономия при брони: -39,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
231,10
Экономия при брони: -30,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
240,20
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
242,61
Экономия при брони: -14,29 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
231,00
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
231,10
Экономия при брони: -30,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
231,10
Экономия при брони: -30,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
226,85
Экономия при брони: -12,49 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
235,40
Экономия при брони: -34,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
235,10
Экономия при брони: -34,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
240,20
Экономия при брони: -39,10 грн