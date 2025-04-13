Киев (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
231,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
225,16
Экономия при брони: -12,57 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
228,34
Экономия при брони: -13,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
225,98
Экономия при брони: -11,68 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
223,74
Экономия при брони: -8,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
226,74
Экономия при брони: -14,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
224,56
Экономия при брони: -12,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
229,72
Экономия при брони: -17,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
235,10
Экономия при брони: -27,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
224,64
Экономия при брони: -10,21 грн