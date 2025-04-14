Днепр (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
230,73
Экономия при брони: -14,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
230,90
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
207,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
207,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
234,32
Экономия при брони: -9,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
230,24
Экономия при брони: -15,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
207,20
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
232,63
Экономия при брони: -8,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
227,63
Экономия при брони: -13,17 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
222,95
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
228,34
Экономия при брони: -13,78 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
236,36
Экономия при брони: -7,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
227,17
Экономия при брони: -12,15 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
226,72
Экономия при брони: -19,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
228,25
Экономия при брони: -13,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
225,53
Экономия при брони: -10,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
230,74
Экономия при брони: -16,54 грн