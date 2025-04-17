Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
235,10
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
224,43
Экономия при брони: -29,16 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
232,30
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
223,24
Экономия при брони: -8,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
235,10
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
216,20 грн