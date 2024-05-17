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Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Запорожье (883339) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
213,80
Экономия: -26,80 грн
187,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
221,03
Экономия: -26,13 грн
194,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (10)
221,98
Экономия: -23,55 грн
198,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
211,20
Экономия: -24,20 грн
187,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
258,00
Экономия: -48,00 грн
210,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
216,15
Экономия: -10,25 грн
205,90 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
201,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
201,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
201,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
201,60 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (2)
217,81
Экономия: -20,39 грн
197,42 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (2)
214,23
Экономия: -16,81 грн
197,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
201,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
201,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (1)
202,96
Экономия: -27,46 грн
175,50 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (2)
226,74
Экономия: -19,79 грн
206,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
201,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
201,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
231,33
Экономия: -35,52 грн
195,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
201,60 грн