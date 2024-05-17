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Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Львов (883339) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
199,99
Экономия: -8,99 грн
191,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
191,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
208,99
Экономия: -17,99 грн
191,00 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
198,99
Экономия: -7,99 грн
191,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
216,96
Экономия: -16,65 грн
200,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (2)
204,99
Экономия: -13,99 грн
191,00 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (2)
205,99
Экономия: -14,99 грн
191,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (1)
203,99
Экономия: -12,99 грн
191,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (2)
208,62
Экономия: -6,72 грн
201,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (10)
236,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (6)
243,99
Экономия: -52,99 грн
191,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
186,61 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (6)
234,40 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (3)
243,99
Экономия: -52,99 грн
191,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
222,31
Экономия: -16,80 грн
205,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (8)
197,99
Экономия: -6,99 грн
191,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (3)
214,46
Экономия: -18,21 грн
196,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (7)
208,57
Экономия: -16,16 грн
192,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (2)
215,35
Экономия: -19,10 грн
196,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
217,99
Экономия: -26,99 грн
191,00 грн