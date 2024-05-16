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Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Киев (883339) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
224,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (11)
213,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
186,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
213,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (69)
238,70
Экономия: -24,91 грн
213,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
239,77
Экономия: -39,46 грн
200,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
227,99
Экономия: -36,99 грн
191,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
235,96
Экономия: -30,45 грн
205,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
204,54
Экономия: -8,64 грн
195,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
220,27
Экономия: -7,37 грн
212,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
229,13
Экономия: -15,16 грн
213,97 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (5)
229,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
225,35
Экономия: -27,78 грн
197,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (2)
198,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
232,04
Экономия: -17,72 грн
214,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
226,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (2)
186,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
215,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (2)
215,39
Экономия: -15,42 грн
199,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
228,72
Экономия: -14,94 грн
213,78 грн