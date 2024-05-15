Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗКРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯАминокислотыАргинин гидрохлоридАминаргинЦены в аптеках

Аминаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (883339) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
218,91
Экономия: -31,91 грн
187,00 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
210,54
Экономия: -13,74 грн
196,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (9)
214,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
216,01
Экономия: -15,46 грн
200,55 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2)
218,24
Экономия: -17,69 грн
200,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
219,04
Экономия: -18,49 грн
200,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
211,12
Экономия: -10,57 грн
200,55 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
231,99
Экономия: -40,84 грн
191,15 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (2)
222,63
Экономия: -30,34 грн
192,29 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (3)
215,30
Экономия: -25,26 грн
190,04 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
226,67
Экономия: -34,62 грн
192,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
221,03
Экономия: -26,31 грн
194,72 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (15)
209,48
Экономия: -8,76 грн
200,72 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (3)
206,47
Экономия: -8,57 грн
197,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
216,52
Экономия: -26,48 грн
190,04 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
206,16
Экономия: -16,12 грн
190,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (2)
205,53 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (2)
212,32
Экономия: -22,28 грн
190,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (2)
209,72
Экономия: -19,68 грн
190,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (5)
216,19
Экономия: -15,59 грн
200,60 грн