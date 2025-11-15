Киев
О товаре
Цены
Капсигель с бодягой разогревающий (Capsigel with bodyaga warming)
Капсигель с бодягой разогревающий (Capsigel with bodyaga warming)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 207 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
156,93
Экономия при брони:
-13,29 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,44
Экономия при брони:
-16,80 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
157,13
Экономия при брони:
-13,49 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
158,26
Экономия при брони:
-16,04 грн
142,22
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
149,11
Экономия при брони:
-5,47 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,71
Экономия при брони:
-17,07 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
161,75
Экономия при брони:
-18,11 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,29
Экономия при брони:
-16,65 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
158,88
Экономия при брони:
-15,28 грн
143,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
158,28
Экономия при брони:
-14,64 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
158,73
Экономия при брони:
-15,09 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,35
Экономия при брони:
-16,75 грн
143,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,74
Экономия при брони:
-17,10 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
158,91
Экономия при брони:
-15,31 грн
143,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
159,82
Экономия при брони:
-16,18 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
159,26
Экономия при брони:
-15,62 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
156,27
Экономия при брони:
-12,63 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
155,90
Экономия при брони:
-12,26 грн
143,64
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,56
Экономия при брони:
-16,96 грн
143,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,74
Экономия при брони:
-17,10 грн
143,64
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню