Капсигель с бодягой разогревающий (Capsigel with bodyaga warming)
Харьков
(адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
157,35
Экономия при брони:
-13,71 грн
143,64
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
159,86
Экономия при брони:
-16,22 грн
143,64
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
159,41
Экономия при брони:
-15,77 грн
143,64
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,91
Экономия при брони:
-17,27 грн
143,64
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
157,14
Экономия при брони:
-13,54 грн
143,60
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
156,84
Экономия при брони:
-13,24 грн
143,60
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,63
Экономия при брони:
-16,99 грн
143,64
грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
161,06
Экономия при брони:
-17,42 грн
143,64
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
157,94
Экономия при брони:
-14,30 грн
143,64
грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
159,50
Экономия при брони:
-15,86 грн
143,64
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
157,97
Экономия при брони:
-14,33 грн
143,64
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
156,54
Экономия при брони:
-12,90 грн
143,64
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
159,85
Экономия при брони:
-16,25 грн
143,60
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
155,75
Экономия при брони:
-12,11 грн
143,64
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,95
Экономия при брони:
-17,31 грн
143,64
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
160,21
Экономия при брони:
-16,57 грн
143,64
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
155,99
Экономия при брони:
-12,35 грн
143,64
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
159,64
Экономия при брони:
-16,00 грн
143,64
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
159,59
Экономия при брони:
-15,99 грн
143,60
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Гель "Капсигель с бодягой разогревающий" 50 мл №1
Евро Плюс
158,35
Экономия при брони:
-14,71 грн
143,64
грн
