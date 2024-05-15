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Атеродинол капсулы 400 мг, №60 - Днепр (Днепропетровск) (876580) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
681,30
Экономия: -76,00 грн
605,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
643,40
Экономия: -38,10 грн
605,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
607,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
635,26
Экономия: -39,61 грн
595,65 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
662,00
Экономия: -95,20 грн
566,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
691,61
Экономия: -126,04 грн
565,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
642,99
Экономия: -70,00 грн
572,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
682,35
Экономия: -86,70 грн
595,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), капсулы (1)
679,73
Экономия: -84,06 грн
595,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
662,82
Экономия: -66,97 грн
595,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
639,24
Экономия: -73,24 грн
566,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
646,31
Экономия: -80,31 грн
566,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
647,66
Экономия: -51,85 грн
595,81 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
688,11
Экономия: -92,26 грн
595,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
679,44
Экономия: -83,59 грн
595,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
627,24
Экономия: -60,94 грн
566,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
672,05
Экономия: -106,49 грн
565,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
642,05
Экономия: -76,30 грн
565,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
641,88
Экономия: -76,30 грн
565,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
638,28
Экономия: -75,50 грн
562,78 грн