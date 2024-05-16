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Алкарнит раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Харьков (869774) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
449,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), ампула (1)
522,91
Экономия: -57,69 грн
465,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), ампула (4)
530,89
Экономия: -52,64 грн
478,25 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: ампула (3)
757,00 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
519,99
Экономия: -61,46 грн
458,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
499,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2), ампула (3)
549,26
Экономия: -77,21 грн
472,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
757,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
752,85 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1), ампула (2)
753,50 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
755,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
751,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
499,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
499,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
758,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
527,53
Экономия: -55,78 грн
471,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
499,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
449,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
499,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
499,20 грн