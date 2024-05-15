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Алкарнит раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (869774) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (4)
541,72
Экономия: -76,60 грн
465,12 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: раствор для инъекций (2)
535,65
Экономия: -64,37 грн
471,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
499,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
740,60
Экономия: -277,50 грн
463,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
528,86
Экономия: -51,46 грн
477,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2), ампула (4)
581,14
Экономия: -105,79 грн
475,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
513,99
Экономия: -55,46 грн
458,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), ампула (2)
542,51
Экономия: -77,04 грн
465,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: ампула (3)
453,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: раствор для инъекций (4)
551,36
Экономия: -76,48 грн
474,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
526,55
Экономия: -62,55 грн
464,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
522,14
Экономия: -56,82 грн
465,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (5)
539,12
Экономия: -63,80 грн
475,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
449,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
505,05
Экономия: -32,95 грн
472,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: раствор для инъекций (3)
551,66
Экономия: -86,19 грн
465,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
499,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3), ампула (2)
549,33
Экономия: -75,99 грн
473,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
512,25
Экономия: -49,20 грн
463,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: раствор для инъекций (2)
476,52 грн