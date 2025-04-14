Одесса (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
757,92
Экономия при брони: -28,03 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
745,77
Экономия при брони: -112,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
740,78
Экономия при брони: -107,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
758,63
Экономия при брони: -125,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
748,91
Экономия при брони: -38,48 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
711,99
Экономия при брони: -46,27 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
756,91
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
677,18
Экономия при брони: -27,67 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
693,71
Экономия при брони: -27,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
758,60
Экономия при брони: -81,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
798,87
Экономия при брони: -68,56 грн