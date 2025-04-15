Львов (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
775,60
Экономия при брони: -71,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
746,10
Экономия при брони: -41,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
778,23
Экономия при брони: -40,71 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
774,06
Экономия при брони: -36,37 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн