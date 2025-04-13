Киев (адрес не указан)
Доступно в 403 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
433,52
Экономия при брони: -67,81 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
764,77
Экономия при брони: -34,75 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
757,09
Экономия при брони: -26,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
752,61
Экономия при брони: -22,06 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
744,70
Экономия при брони: -32,02 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
762,67
Экономия при брони: -32,07 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
741,77
Экономия при брони: -77,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
756,22
Экономия при брони: -26,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
773,64
Экономия при брони: -43,17 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
737,70
Экономия при брони: -97,54 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Ангиострим порошок стик 5 г №14
Фелицата Украина
731,80 грн