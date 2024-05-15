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Ангиострим порошок стик 5 г, №14 - Днепр (Днепропетровск) (873705) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), стик (9)
705,62
Экономия: -77,13 грн
628,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), стик (11)
685,04
Экономия: -56,55 грн
628,49 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
846,20
Экономия: -253,80 грн
592,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4)
667,62
Экономия: -38,65 грн
628,97 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
678,99
Экономия: -83,76 грн
595,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4), стик (5)
668,47
Экономия: -73,08 грн
595,39 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5), стик (7)
686,19
Экономия: -55,95 грн
630,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), стик (4)
738,89
Экономия: -156,95 грн
581,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
666,99
Экономия: -71,76 грн
595,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), стик (7)
703,96
Экономия: -126,78 грн
577,18 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: стик (9)
647,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3), стик (7)
701,27
Экономия: -106,44 грн
594,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), стик (8)
687,04
Экономия: -92,42 грн
594,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
678,52
Экономия: -97,38 грн
581,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), стик (5)
714,81
Экономия: -133,67 грн
581,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
678,47
Экономия: -53,73 грн
624,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: порошок (7)
715,83
Экономия: -121,21 грн
594,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
720,14
Экономия: -125,52 грн
594,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
701,05
Экономия: -75,92 грн
625,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
669,58
Экономия: -46,94 грн
622,64 грн