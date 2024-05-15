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Ангиоинозитол порошок стик 5 г, №14 - Днепр (Днепропетровск) (873717) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
658,42
Экономия: -38,56 грн
619,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
667,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
667,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
667,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
728,16
Экономия: -69,28 грн
658,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
667,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
667,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
745,63
Экономия: -110,87 грн
634,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
741,32
Экономия: -107,29 грн
634,03 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
731,27
Экономия: -96,75 грн
634,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
654,51
Экономия: -34,65 грн
619,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
723,69
Экономия: -64,81 грн
658,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
667,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
667,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
667,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
711,29
Экономия: -52,67 грн
658,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
745,95
Экономия: -87,33 грн
658,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
711,60
Экономия: -77,28 грн
634,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
710,67
Экономия: -76,35 грн
634,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
721,58
Экономия: -87,26 грн
634,32 грн