К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, м-н 1-й, 23 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Павлоград, ул. Независимости, 145 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Новомосковск, ул. Белой Зины, 2 Всего: упаковка (3) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Царичанка, ул. Первомайская, 2 Всего: упаковка (10) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Александровка, ул. Центральная, 2-Г Всего: упаковка (2) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Калиновая, 82-Б Всего: упаковка (4) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Бандеры Степана, 2 Всего: упаковка (2) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Коробова, 2 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 3 Всего: упаковка (8) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 98 Всего: упаковка (2) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, бульв. Строителей, 18-Д Всего: упаковка (2) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ж/м Тополь-2, 28 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кременчуг, ул. Киевская, 1/49 Всего: упаковка (18) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лубны, просп. Владимирский, 42/1 Всего: упаковка (4) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Сытова, 7-А Всего: упаковка (2) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Александрия, ул. 6-го Декабря, 137 Всего: упаковка (3) 80,00 грн Забронировать