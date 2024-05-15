К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Героев ОУН, 26 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26 Всего: упаковка (5) 80,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б Всего: упаковка (4) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Царичанка, ул. Первомайская, 2 Всего: упаковка (5) 80,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Подгородное, ул. Центральная, 2 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 73 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж Всего: упаковка (3) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 6 Всего: упаковка (4) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Днепр, пл. Вокзальная, 1 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Синельниково, ул. Садовая, 106 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Поля Александра, 104-А Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, бульв. Строителей, 18-Д Всего: упаковка (2) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119 Всего: упаковка (3) 80,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ж/м Тополь-2, 28 Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кременчуг, ул. Соборная, 21 Всего: упаковка (2) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Запорожье, ул. Почтовая, 27/29 Всего: упаковка (2) 80,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Александрия, просп. Соборный, 77 Всего: упаковка (2) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 85-А Всего: упаковка (1) 80,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Яготин, ул. Независимости, 120/1 Всего: упаковка (2) 80,00 грн Забронировать