Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаАртроверон АктивЦены в аптеках

Артроверон Актив капсулы, №180 - Одесса (879691) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
795,06
Экономия: -23,16 грн
771,90 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
834,79
Экономия: -40,89 грн
793,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
834,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
808,72
Экономия: -41,72 грн
767,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
831,11
Экономия: -50,21 грн
780,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
830,90
Экономия: -37,00 грн
793,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
852,40
Экономия: -51,50 грн
800,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (1)
791,35
Экономия: -23,35 грн
768,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
809,56
Экономия: -25,56 грн
784,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
Всего: упаковка (1)
912,67
Экономия: -77,77 грн
834,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
834,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
883,25
Экономия: -51,25 грн
832,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Всего: упаковка (1)
819,82
Экономия: -37,92 грн
781,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (1)
824,30
Экономия: -71,04 грн
753,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 3-В
Всего: упаковка (3)
834,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (2)
834,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
808,84
Экономия: -29,84 грн
779,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
Всего: упаковка (1)
826,47
Экономия: -32,47 грн
794,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Мазепы, 3
Всего: упаковка (2)
834,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 36
Всего: упаковка (1)
871,99
Экономия: -131,47 грн
740,52 грн