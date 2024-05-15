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Артроверон Актив капсулы, №180 - Днепр (Днепропетровск) (879691) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
830,85
Экономия: -32,95 грн
797,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
Всего: упаковка (1)
834,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 23:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
834,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
Всего: упаковка (1)
834,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
834,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
Всего: упаковка (1)
834,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
851,28
Экономия: -52,68 грн
798,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
834,99
Экономия: -94,47 грн
740,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
896,36
Экономия: -99,28 грн
797,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
798,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (2)
834,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (2)
834,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (2)
799,69
Экономия: -27,79 грн
771,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
849,73
Экономия: -52,69 грн
797,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
804,94
Экономия: -33,04 грн
771,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (1)
798,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В
Всего: упаковка (1)
834,99
Экономия: -94,47 грн
740,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
798,13 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (5)
837,99
Экономия: -97,47 грн
740,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (3)
855,42
Экономия: -45,52 грн
809,90 грн